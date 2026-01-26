江戸川ボートのG3オールレディース「江戸川女王決定戦KIRINCUP」は、26日が4日目。今シリーズが江戸川初出場の132期、南織寧（23＝兵庫）がスタートに苦心している。3日目までの5走のタイミングはコンマ42、26、27、37、29で、平均はコンマ32とかなり控えめ。「スタート勘をつかめていない」と肩を落とす。4日目1回乗りの4Rはコンマ19と今シリーズで一番早い数字だったが、レース後は「置きに行っているから」と浮かない表情だ