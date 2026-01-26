大相撲初場所千秋楽の優勝決定戦で平幕熱海富士（右）を首投げで破り、2場所連続優勝を果たした大関安青錦＝25日、東京・両国国技館ウクライナ出身の大関安青錦が2場所連続2度目の優勝を果たした、25日の大相撲初場所千秋楽（NHK総合）の平均世帯視聴率（関東地区）が午後5時からの1時間で20.1％だったことが26日、ビデオリサーチの調べで分かった。瞬間最高視聴率は、安青錦と熱海富士の優勝決定戦の場面で、関東地区で24.6％