絶対に言わないと決めていた「お姉ちゃんでしょ」という言葉。しかし、無意識に「お姉ちゃんでしょ」と、口にしそうになった自分に優香さんはショックを受けてしまったそうです。実母と同じことは絶対にしない、娘には自分と同じ想いは絶対させない。そう自分自身に言い聞かせていたのですが…。＞＞【まんが】お姉ちゃんでしょ！と言いたくない