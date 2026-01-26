藤田聖也被告（フィリピン入国管理局提供）フィリピンを拠点に「ルフィ」を名乗り広域強盗を指示したとされる特殊詐欺グループ幹部で、強盗致死などの罪に問われた藤田聖也被告（41）は26日、東京地裁で開かれた裁判員裁判初公判で、7件の強盗事件について起訴内容を一部否認した。弁護人はいずれも「ほう助にとどまる」と主張した。検察側は冒頭陳述で、フィリピン当局の摘発により特殊詐欺の収入を断たれたことから強盗に関