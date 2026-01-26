俳優の大谷亮平（44）が25日放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演。内面的な部分について語った。この日は月9ドラマ「ヤンドク！」で共演中の「INI」許豊凡と共に登場。ホロスコープを得意とする占い師・彌彌告氏の占いを受けた。自身を含め、周りの人間がぞんざいな扱いを受けることが苦手だと指摘を受けた大谷。「本当に否定したいんですけど…それは凄くこだわります」と認めた。