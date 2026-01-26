大相撲の大関安青錦（２１）＝安治川＝が、２度目の優勝を飾った初場所千秋楽から一夜明けた２６日、都内で会見を行った。「初優勝と比べると先頭に立った時もあって、立場も大関だったので、その中で自分らしい相撲を取れて良かった」と語った。１２日目に熱海富士に勝ち、単独トップに立ったところで優勝を意識。１２勝３敗で並んだ熱海富士を優勝決定戦で下し、２場所連続２度目の賜杯を抱いた。白鵬以来２０年ぶりの新大関