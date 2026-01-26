〓石あかりがヒロインのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）の23日に放送された第80回の平均世帯視聴率が15・6％（関東地区）だったことが26日、ビデオリサーチの調べで分かった。これまでの番組最高は第52回の16・5％。平均個人視聴率は8・6％だった。朝ドラ第113作目で、松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人