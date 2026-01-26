2026年1月26日、世界28か国に1万8000店舗以上を展開する中国発のコーヒーチェーン「Cotti Coffee」の赤坂駅前店（港区赤坂2-14-33 1F）がオープン。これを記念したお得なキャンペーンが、赤坂駅前店で開催中です。高品質なコーヒーが100円台で飲めちゃう！？赤坂駅前店は、日本で9つ目となる店舗。お手頃価格のドリンクメニューをさらにお得に味わえるオープニングキャンペーンは、4週にわたって開催されます。第1弾として、1月26