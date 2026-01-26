サニーサイドアップグループが反発している。この日、ＰＲテック企業のビルコム（東京都港区）の全株式を３月初旬をメドに取得し子会社化すると発表しており、これを好感した買いが入っている。 ビルコムは、統合型ＰＲコンサルティングやクラウド型ＰＲ効果測定ツール「ＰＲＡｎａｌｙｚｅｒ」などを展開しており、データに基づく戦略設計から実行、効果検証までを一貫して支援できる点を強みと