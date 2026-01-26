レントラックスが反発している。前週末２３日の取引終了後に発表した２５年１２月度の月次売上高が前年同月比２３．０％増の３億８６００万円となり、７カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。なお、「レントラックス（Ｒｅｎｔｒａｃｋｓ）」に登録した広告掲載媒体の運営者数であるパートナーサイト運営者数は前月比１４５人増の６万４１３６人と順調に積み上がった。 出所：MINKABU PRESS