大分銀行が後場に入り下げ幅を縮小している。午後０時３０分ごろに３月３１日を基準日として１株を５株に株式分割すると発表。同時に、２７年３月末時点の株主から株主優待制度を導入するとも発表しており、これらを好感した買いが下値に入っているようだ。優待内容は、毎年３月末時点で１０００株以上を１年以上継続して保有する株主を対象に、保有株数３０００株未満で大分県・大分銀行に関わる優待品（特産品など）４０００円