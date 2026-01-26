午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１６９、値下がり銘柄数は１４０８、変わらずは１９銘柄だった。業種別では３３業種中３業種が上昇。値上がりは水産・農林、鉱業、陸運。値下がりで目立つのは輸送用機器、電気機器、卸売、銀行、保険、ガラス・土石など。 出所：MINKABU PRESS