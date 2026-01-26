フェニックス・サンズ vs マイアミ・ヒート日付：2026年1月26日（月）開催地：PHXアリーナ（Phoenix）最終スコア：フェニックス・サンズ 102 - 111 マイアミ・ヒート NBAのフェニックス・サンズ対マイアミ・ヒートがPHXアリーナ（Phoenix）で行われた。 第1クォーターはマイアミ・ヒートがリードし21-32で終了する。第2クォーターは両チーム拮抗