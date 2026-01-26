日本が中国相手に完璧な試合を展開し、U-23アジアカップの頂点に立った。衝撃的だったのは、日本が決勝で大幅なターンオーバーを施して臨んだにもかかわらず、まったく動揺しなかったという点だ。【注目】「日本の比較対象にもならない」OBも嘆く韓国サッカーの現在地韓国戦と比べても「事実上まったく別のチーム」に近いラインナップだったが、結果は4-0の大勝だった。日本サッカーの底力とシステムが、そのまま示された一戦だっ