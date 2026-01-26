»°³ÞµÜ²È¤ÎÉË»Ò¤µ¤Þ¤¬¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÊç¤Ã¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÉü¶½¤òµ§Ç°¤¹¤ë¡ÖÇ½¡×¤¬¾å±é¤µ¤ì¤¿¡£25Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç½¤Î¿·ºî¡Ö¼¿¶¡ÍÜ¡×¡£2024Ç¯¤ÎÃÏ¿Ì¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿¦¿Í¤¬ÈïºÒ¤·¡¢ÅÁ¾µ¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇ½ÅÐÅÁÅý¤Î¡Ö¼¿¹©·Ý¡×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÉË»Ò¤µ¤Þ¤¬È¯µ¯¿Í¤ÎÂåÉ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¹Ä¼¼¤Ç¤Ï°ÛÎã¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢3¥«·î´Ö¤Ç1300Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤Î»Ù±ç¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£ÉË»Ò¤µ¤Þ¡§ÈïºÒ¤µ¤ì¤¿Êý¤¿¤Á¤Ë¡¢Ç½ÅÐÈ¾Åç¤Î¼¿