北海道の新千歳空港ではきのう、大雪の影響でバスや鉄道が運休したため、およそ7000人が空港で一夜を明かしました。【映像】大勢の人で溢れる新千歳空港の様子北海道エアポートによりますときのうの大雪の影響でJRやバスが運休したため空港から出られない人たちおよそ7000人がここで一夜を明かしました。今朝から地下鉄大谷地駅までの臨時バスが運行を開始したものの札幌都心まで向かうJRやバスの再開は見通しがまだ立っておら