有吉弘行（51）が、自身がパーソナリティーを務める18日放送のJFN系列ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。麒麟の川島明（46）がスターダムの年末興行でフワちゃんの試合が終わると退場した芸能人に苦言を呈した発言に共感した。有吉は「麒麟の川島くんがね苦言を呈しててね。川島くんも見に行ってたんだって。上谷（沙弥）選手っていう今はエースみたいな選手の応援で。『ラヴィット！』の関係