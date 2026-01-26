トッズの魅力を語る渡辺翔太 Snow Man渡辺翔太が26日、都内で行われた『トッズ ブランド アンバサダー就任記者会見』に登壇した。日本人男性初となったブランドアンバサダー就任への思いやブランドの魅力について語った。【写真】トッズ ブランド アンバサダー就任記者会見の模様トッズ・ジャパンのジュゼッペ・カヴァッロ社長は、起用理由を「上品でクリーンな佇まいと自然体のエレガンス」と絶賛。飽くなき努力を