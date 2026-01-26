Snow Manの渡辺翔太が26日、都内で開催された「トッズ」ブランド アンバサダー就任記者会見に出席。就任の喜びを語った。【写真】“上品でクリーンな佇まい”トッズコレクションを身に着けた渡辺翔太（全身ショット）渡辺はこのほど、日本人男性としては初めて、イタリアのラグジュアリーブランド「トッズ」のブランドアンバサダーに就任。トッズのコレクションを着用して登場した渡辺は「ブランドアンバサダーに就任できま