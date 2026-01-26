俳優・藤岡弘、の次女でモデル・女優の天翔天音が振り袖姿を披露した。天翔は２５日までに自身のインスタグラムで「姉妹で成人と新成人を一緒に迎えましたので素敵に撮っていただきました好みのお着物で綺麗に赤と白になり紅白色だ、すごいね〜って話していました」とつづり、三女でモデルの藤岡舞衣と振り袖姿の姉妹ショットをアップ。父・藤岡弘、舞衣との３ショットもシェアした。この投稿には「双子みたいにそっくりだ