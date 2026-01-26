サウサンプトンなどで活躍した元イタリア代表FWグラツィアーノ・ペッレ氏の元妻として知られるハンガリー人モデルのヴィクトリア・ヴァルガさんだが、現在もフットボールファンたちからの人気は衰えを知らないようだ。“世界でもっとも美しいWAGS”とも言われたヴィクトリアさんは、赤のスーツにノーブラで胸元を大きくはだけた姿を60万人以上のフォロワーを持つ自身のInstagramに投稿。「パワースーツはいつでもここに」というコ