旅工房は、「海外ツアーの初売りセール2026」を2月2日まで開催している。海外パッケージツアーをセール価格で販売し、テーマパーク入場券付きや現地観光付きなどのプランをそろえる。同時に割引クーポンが当たるトラベルジャンボくじを実施しており、20,000円、10,000円、5,000円、3,000円の各種割引クーポンを先着30,000人にはずれなしで配布する。期間は12月2日から2026年2月2日まで。商品の一例は、テーマパーク入場券付きシン