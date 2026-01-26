ミュンヘン空港は、ターミナル1ピアを4月13日にグランドオープンする。全長約360メートル、総面積約95,000平方メートル。最大12機の単通路機、もしくは最大6機の大型機が同時に使用できる。年間処理能力は600万人。ターミナル1からシェンゲン域外へ運航する約40社の乗客が利用することになる。最先端のCT技術を取り入れた保安検査、小売店や飲食店を含む商業スペース、リラクゼーションとレクリエーションゾーンを設ける。空港会社