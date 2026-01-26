ベルキンは、マグネット式ワイヤレス充電に対応したモバイルバッテリー「Belkin BoostCharge 薄型マグネット式モバイルバッテリー5K」を発売した。家電量販店やAmazon.co.jpで取り扱われ、価格は4590円。 本製品は、厚さ10.6mm、重さ119gというカードサイズの薄型設計が採用されたモバイルバッテリー。容量は5000mAhを備え、マグネットによってiPhoneなどのデバイス背面に吸着する。装着した状態