デコピンも大谷の愛犬として人気を得ている(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平の愛犬デコピンがまたひとつ勲章を得た。MLB公式サイトは現地時間1月25日、デコピンが全米野球記者協会（BBWAA）の晩さん会で「MVD」（MostValuable Dog、最優秀犬賞）を受賞したと伝えた。【写真】しっかりカメラ目線？MVDを受賞したデコピンの実際の様子MLB公式Xでも紺のスーツでしっかり決めた大谷が片手に愛犬のデコピンを抱きかかえたシ