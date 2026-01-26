大阪国際女子マラソンで初マラソン日本最高、日本歴代６位となる２時間１９分５７秒の快走で日本選手トップの４位となった矢田みくに（２６）＝エディオン＝が２６日、大阪市内で会見した。「エディオンに来てから、いろんな選手と関わるようになった」と矢田。今回のレース前には女子３０００メートル、５０００メートルの日本記録保持者で同い年の田中希実＝ニューバランス＝からもらった激励メッセージに背中を押されたと明