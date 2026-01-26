歌手ジェジュンが、ファンと特別な誕生日をともに過ごした。去る1月24〜25日、ジェジュンはソウル・慶熙（キョンヒ）大学平和の殿堂でファンコンサート「2026 KIM JAE JOONG J-Party Asia Tour Fan Concert “GALAXY 1986” in Seoul」を成功裏に終えた。【写真】ジェジュン＆ジュンス、日本で初ファンミ「J-Party」は、毎年1月初めにファンとともに大切な思い出を作ろうという趣旨で企画されたジェジュンの誕生日パーティー兼ファ