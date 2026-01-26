メ～テレ（名古屋テレビ） 中部電力が浜岡原発の再稼働に向けた審査で不正をしていた問題で、原子力規制委員会はこのあと、名古屋市内の中部電力本店に立ち入り検査を行います。 中部電力は浜岡原発の再稼働の審査で、地震データを不正に操作し、意図的に揺れを小さく見せていた疑いがあります26日の検査は、原子力規制庁の検査官5人が行い、中部電力側は豊田哲也原子力本部長ら9人が対応する予定です。 文書