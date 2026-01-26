メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県阿久比町の住宅で、住人男性を殺害したとされる男が、初公判で起訴内容を否認しました。 強盗殺人や死体遺棄などの罪で起訴されているのは、無職の大谷将也被告(40)です。 起訴状などによりますと大谷被告は2023年12月、阿久比町の住宅に侵入し、林治彦さん(当時52歳)を殺害して車などを奪い、遺体を雑木林に遺棄したとされています。 初公判で大谷被告は、この事件について「冤罪