メ～テレ（名古屋テレビ） 26日は「文化財防火デー」です。名古屋市の熱田神宮で消防訓練が行われました。 「文化財防火デー」は、1949年1月26日、奈良県の法隆寺金堂が火事で焼けたことをきっかけに制定されました。 熱田神宮では、毎年この日に合わせて消防訓練を行っています。 訓練は、境内にある上知我麻神社から出火した想定で始まり、けが人を救護し、文化財に見立てた箱を外へ運び出しました。