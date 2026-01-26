静岡・藤枝市で1月17日に発生した山林火災について市の災害対策本部は26日午前11時40分の時点で「鎮火」したと発表しました。この山林火災は、1月17日に、静岡･藤枝市岡部町青羽根地区などで発生したものです。市によりますと、この山林火災により、これまでに一部静岡市域0.3ヘクタールを含む計約10.5ヘクタールを焼損したほか、全焼した乗用車1台が見つかりましたが、人的被害や避難者などはなく、市の災害対策本部