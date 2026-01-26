気がついたら背中が丸い…。年齢を重ねるとともに、そんな姿勢の変化が気になり始める女性は多いのではないでしょうか？「特に更年期以降の女性では、骨密度の低下や筋力低下を原因とする＜姿勢の崩れ＞が多く生じやすい」と話すのが、通常の診察では解決できない体の不調に＜栄養学的なアプローチ＞を用いた治療と生活指導を行ってきた、総合内科専門医・梶尚志先生です。その梶先生に近年の研究で判明した最新事情と、今すぐで