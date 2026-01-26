【ニューヨーク共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは25日、重大な規律違反の疑いで調査が決まった中国軍制服組トップの張又☆（人ベンに峡の旧字体のツクリ）・中央軍事委員会副主席が、中国の核兵器データを米国に漏えいした疑いを持たれていると報じた。