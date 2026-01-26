「大相撲初場所・千秋楽」（２５日、両国国技館）熱海富士は優勝決定戦で大関安青錦に敗れ、惜しくも初優勝を逃した。土俵際まで追い詰めながら逆転の首投げに屈し、仰向けにされてしまうと思わず表情から悔しさがにじんだ。それでもファンが好感を抱いたのは決定戦直後の三賞受賞インタビューだ。ＮＨＫアナウンサーが「さまざまな心情がある中、出演していただいてありがとうございます」と語りかけると、悔しさをにじませ