¥×¥íÌîµå¡¦DeNA¤Ï26Æü¡¢Á°´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë»°±ºÂçÊå»á¤¬¡Ö²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼(ÄÌ¾Î¡§¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼)¡×¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤Ï¡¢Ìîµå¤ÎÉáµÚ¿¶¶½³èÆ°¤äÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢ÌîµåÁ´ÈÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ø¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤ä¹ñÆâ³°¤ÎÌîµå»ë»¡¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦Ìò¿¦¡£»°±º»á¤â¡ÖµåÃÄ¤«¤é¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤­¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£