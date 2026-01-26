¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿BTS¡á2022Ç¯4·î¡¢ÊÆ¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹/Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¡ÊCNN¡ËÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎK¡½POP¥°¥ë¡¼¥×¤¬2022Ç¯Ëö¤Ë³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿Åö»þ¡¢Èà¤é¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÄºÅÀ¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤Ï¾ï¤Ë¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢¸¢°Ò¤¢¤ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢K¡½POP¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÀ¤³¦Åª¤ÊÊ¸²½¸½¾Ý¤Ø¤ÈÊÑËÆ¡Ê¤Ø¤ó¤Ü¤¦¡Ë¤µ¤»¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æº£¡¢BTS¡ÊËÉÃÆ¾¯Ç¯ÃÄ¡Ë