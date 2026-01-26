DeNAは26日、三浦大輔前監督（52）が今季から「横浜DeNAベイスターズアンバサダー」（通称：ベイスターズアンバサダー）に就任すると発表した。野球の普及振興活動や地域コミュニティ活動に加え、野球全般に関する学びについての意見交換や国内外の野球視察などを行っていく予定だ。三浦氏は球団を通じ「球団からお話をいただき、この度、横浜DeNAベイスターズアンバサダーに就任することになりました。監督を退任し、勝負の