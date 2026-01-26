アメリカ東部で極寒の気候が続いたことで、暖房需要の増加や天然ガス供給のひっ迫が同時に発生し、各地で発電所の一部設備停止が相次ぎました。世界最大規模のデータセンター群があるバージニア州でも電力価格が9倍に急騰するなど価格の引き上げが発生しています。Power plant outages surge in Eastern US amid restricted gas supplies and frigid weather | Reutershttps://www.reuters.com/business/energy/power-prices-surge