ロッテは２６日、西川史礁外野手（２２）ら８選手が「コアラのマーチ」のキャラクター風イラストで登場すると発表した。イラストは、コアラになった選手たちが投げる、打つ、走るといったプレーシーンを可愛らしく表現したデザイン。西川に加えて、横山、木村、広池、寺地、上田、宮崎、山本が登場する。球団公式ファンクラブ「ＴＥＡＭ２６」が提供する各種企画や、ファンクラブのポイント交換グッズなどで展開される予定。