ＤｅＮＡは２６日、昨季まで５年間指揮を執った三浦大輔前監督が「横浜ＤｅＮＡベイスターズアンバサダー」に就任すると発表した。今後は「アンバサダー」として、野球の普及振興活動や地域コミュニティ活動に加え、野球全般に関する学びについての意見交換や国内外の野球視察などを行う予定だ。三浦氏は１９９１年ドラフト６位で横浜（現ＤｅＮＡ）に入団。右の本格派として２０１６年まで２５年間で通算１７２勝をあげた。