大東建託は1月21日、「子育て世帯の街の住みここちランキング2025＜首都圏版＞」を発表した。同調査は2025年2月21日〜3月10日、首都圏(東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県)居住の20歳以上50歳以下、既婚、子どもがいる世帯を「子育て世帯」として抽出し、9,320名を対象に実施した。子育て世帯の街(駅)の住みここちランキングTOP30子育て世帯の街(駅)の住みここち1位は、「築地・新富町A(築地・東銀座・築地市場・新富町を統合)」(東