¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/26¡ÛAKB48¤Î¾®·ªÍ­°Ê¤¬1·î25Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û24ºÐAKB48¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ÎÈþµÓ¡×¥Î¡¼¥¹¥ê¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¤ÇÈþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¢¡¾®·ªÍ­°Ê¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¾®·ª¤Ï¡ÖÂçÊ¬¤Æ゙¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤Þ¤¿゙¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«¿È½é¤Î¥Õ¥©¥È¡õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡ÖAB·¿¤Îº¸Íø¤­¡×¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤Î»£±Æ¤ÇË¬¤ì¤¿ÂçÊ¬¸©¤Ç