食と暮らしを発信するオレぺが、各分野の専門家に2026年のトレンドを取材。今年は楽しみながら自分をいたわる習慣が、じわじわ広がる流れです。なかでも気になるのが、マーケティングアナリスト・原田曜平さんが予測する〈デジタル自律神経ケア活〉。 情報過多な時代、耳から心と体をそっとリセットする時間が、これからのブームになるかも。耳から癒やす「デジタル自律神経ケア活」に注目！©2026Disney and its related enti