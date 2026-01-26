【雨から雪へ】 きょう２６日（月）は、午前中は晴れる所が多かったですが、午後は雲が増え、夜になると雨が降り出し、気温が低いため雪に変わるところがあるでしょう。 、２月２日（月）までのを画像で掲載しています。【予想天気図】 ２６日（月）には、東シナ海に「低気圧」が発生し東に移動します。この低気圧を含む気圧の谷の影響で、夜には雨が降り出すところがあるでしょう。雪シミュレーション２６日（月）ᦉ