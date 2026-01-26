26日朝は放射冷却の影響で鹿児島県本土はほぼ全域で氷点下まで下がりました。 26日朝の県内は流れ込んだ寒気や放射冷却の影響で、各地で冷え込みました。 最低気温は伊佐市でマイナス7.5度、さつま町でマイナス7.1度、錦江町でマイナス5.3度、鹿児島市喜入でマイナス1.4度など県本土はほぼ全域で氷点下まで下がりました。 県内33地点のうち15か所で氷点下、10か所で今シーズン最低となりました。 伊佐市にある全校児童32