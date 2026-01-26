寒さや乾燥が続く季節は、体のバリア機能がゆらぎやすく、不調が表れやすい時期。そんな今こそ見直したいのが、体の土台を支える「腸」のコンディションです。今回は、不眠・認知機能・更年期をキーワードに、2026年に知っておきたい〈腸活〉の最新トピックをピックアップ。腸活ドクター・郄畑宗明先生に、日々の暮らしに取り入れやすいヒントを、わかりやすく教えていただきました。腸内環境の乱れが不眠の原因に！？質のい