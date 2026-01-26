四国運輸局 国土交通省の四国地方整備局は、地震や豪雨、台風などに備え、応急活動にあたる機械を操作できる企業を募集しています。活動する場合の期間は、2026年4月1日から3年間です。 四国地方整備局の四国技術事務所のホームページから応募できます。募集期間は2月20日まで。検討している企業に向けた説明会を、2月4日、WEB上で行います。 詳細は、国土交通省 四国地方整備局 四国技術事務所(087-845-313