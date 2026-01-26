ソフトバンクは26日、2026年シーズンにみずほペイペイドームに登場する新メニューの発表会を行った。注目を集めたのは九州初出店「OnigiriBurger」の「侍“神戸牛”ステーキ」（5500円）だ。神戸牛の肩ロースステーキを2枚はさんだぜいたくな一品。試食した球団OBで守護神も務めた森唯斗氏は「やわらかい。おいしい。マジで凄い。高級焼肉のロースです」と感激していた。1個5500円はみずほペイペイドームのグルメ史上最高