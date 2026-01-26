ENHYPEN（エンハイフン）メンバーSUNGHOON（ソンフン）が26日までに、ミラノ・コルティナ冬季五輪の聖火ランナーに選ばれたことが発表された。同五輪の公式スポンサー・サムスン電子の推薦で参加することになった。ソンフンは、ウインタースポーツと縁が深く、デビュー前には男子フィギュアスケート韓国代表の予備メンバーとして活躍し、昨年からは大韓体育会の広報大使を務めている。アスリートとしての経験とアーティストとして