【第13話2】 1月25日 公開 第13話「和服美人の緊縛熱2」を読む 【拡大画像へ】 講談社は1月25日、マーズ松井氏（原作）と三日閉両氏（マンガ）、森粼洸貴氏（脚本協力）によるマンガ「熟女熱～シたいこと ぜんぶ サセられる～」第13話「和服美人の緊縛熱2」をヤンマガWebにて公開した。 第13話2では、マツイが縄を初体験。フユミさんに叱られつつも、彼女の言う通